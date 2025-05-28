國台辦：台胞參與海峽論壇的熱情澆滅不了

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月28日在例行新聞發布會上表示，島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意誰都忽視不了，兩岸同胞走近走親的願望誰都壓制不住，台灣民眾希望參與海峽論壇等兩岸交流活動的熱情誰都澆滅不了。



有記者提問：請問第十七屆海峽論壇目前籌備情況如何？台陸委會稱，為防範大陸利用海峽論壇對台進行“政治操作”，不建議地方政府人員出席、勸阻台灣民眾參加。對此有何評論？



陳斌華表示，海峽論壇堅持“民間性、草根性、廣泛性”定位，是深受兩岸民眾喜愛的民間交流活動，自2009年以來已成功舉辦16屆，是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台。兩岸同胞通過海峽論壇交流交友交心，厚植情誼、增進福祉、走近走親。民進黨當局針對有關台灣人士參與海峽論壇採取禁限措施，再次暴露其限縮遏阻兩岸交流的險惡用心，再次證明賴清德所謂願意與大陸進行交流合作只是謊言空話。



陳斌華亦表示，島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意誰都忽視不了，兩岸同胞走近走親的願望誰都壓制不住，台灣民眾希望參與海峽論壇等兩岸交流活動的熱情誰都澆滅不了。民進黨當局的干擾阻撓不得人心，不會得逞。我們將一如既往積極推動兩岸各領域交流合作，為兩岸同胞謀利造福。有關方面正在加緊籌備第十七屆海峽論壇，具體情況將於近期發布。



後援記者：段曉魯