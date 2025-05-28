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福建啟動防暴雨Ⅳ級應急響應
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2025-05-28 15:25:49
中評社香港5月28日電／受暖濕氣流和冷空氣共同影響，5月28日起福建多地出現強降雨過程。為做好防禦工作，福建省防指28日9時啟動防暴雨Ⅳ級應急響應，要求各地各部門強化聯合會商、滾動會商，及時啟動或調整響應，針對性部署防禦措施。
新華社報導，氣象部門預測，5月28日至29日，福建大部地區有暴雨，其中中部地區有大暴雨，過程累計雨量可達60至130毫米，局部200毫米。氣象專家提醒，本輪強降雨影響範圍廣，建議相關部門加強地質災害隱患點的巡查和排險，防範可能出現的山洪、城鄉積澇、塌方、滑坡等次生災害。
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