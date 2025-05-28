美軍撤減？駐韓美軍司令：未接到任何通知

中評社香港5月28日電／韓聯社報導，駐韓美軍司令澤維爾·布倫森27日就美媒有關美方考慮縮減駐韓美軍的報導表示，未接到美軍參謀長聯席會議主席任何相關通報。



布倫森當天在韓美問題研究所（ICAS）主辦的線上研討會上表示，作為駐韓美軍最高軍官，他未接到參聯會主席的任何電話或指示。《華爾街日報》的相關報導中同樣未引用參聯會主席的發言。



《華爾街日報》本月22日援引美國國防部官員的話報導稱，美方正研究將約4500名駐韓美軍調往其他地區的方案。對此，駐韓美軍司令部發表聲明稱，該報導並不屬實，美方將繼續堅定履行對韓國的防衛承諾，並期待與新一屆韓國政府就加強同盟關係展開闔作。



布倫森強調駐韓美軍的戰略意義，稱其為目前唯一部署在亞洲大陸的美軍部隊，其部署態勢、作戰能力與威懾力至關重要。他表示，在面臨印太地區挑戰的背景下，應展現“戰略靈活性”，而這一能力的核心在於維持強大軍力。他還指出，韓國是全球十大軍事強國之一，美韓兩國保持著緊密夥伴關係。



布倫森本月15日出席美國陸軍協會（AUSA）太平洋地面部隊研討會時也表示，駐韓美軍並非僅聚焦于朝鮮威脅，而是作為更廣泛印太戰略的一部分，積極參與地區作戰、行動與投入。



就近期有關朝鮮派兵赴烏克蘭支援俄羅斯的消息，布倫森指出，朝鮮部隊已掌握將戰略調動轉化為戰術機動的能力，這一動向值得關注。他同時警示稱，更應關注俄羅斯方面可能提供的回報性舉措，其潛在威脅更為深遠。