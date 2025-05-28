對“又大又美麗”預算案失望　馬斯克批特朗普

中評社香港5月28日電／美國電動車大廠特斯拉創辦人馬斯克最新表示，他對眾議院上周通過的稅改法案所涉及的成本感到“失望”。



钜亨網消息，根據美國《哥倫比亞廣播公司（CBS）》周二（27日）發布的專訪內容摘要，馬斯克指出，美國總統特朗普提出的“又大又美麗”支出預算案正在“破壞”政府效率部（DOGE）的成本削減努力。“坦白說，我對這項巨額支出法案感到失望，它不僅沒有削減預算赤字，反而增加了預算赤字，削弱了DOGE的工作成果。



馬斯克推出DOGE時承諾可節省2兆美元，目前已掏空或關閉11個聯邦機構，約25萬名聯邦工作人員離職，並聲稱為納稅人省下1600億美元，但根據每周追蹤財政部數據的賓州華頓商學院預算模型，政府總支出仍在增加。



這項巨額預算案上周以一票之差在眾院獲得通過，當中涵蓋了特朗普在減稅、移民和其他問題上的大部分國內政策。



馬斯克說：“法案可以很宏大，也可以很精美，但我不知道能否兼得，這是我的個人觀點。”



在特朗普上任頭幾個月，馬斯克在白宮的曝光率非常高，即便現在已經很少露面。據報導，這位億萬富翁曾多次與特朗普的官員發生爭執。



《Politico》報導指出，馬斯克的批評很可能會影響這項巨額法案的最終內容，該法案在參議院的前景尚不明朗。



特朗普最新稅改法案將延長特朗普2017年的減稅政策，並旨在削減1．5兆美元的聯邦支出，並提議削減醫療補助（Medicaid）和補充營養援助計畫（SNAP）等項目。



馬斯克並非唯一對該法案感到失望的特朗普盟友，白宮前顧問班農（Steve Bannon）就表示對此預算案感到“非常不滿”。