特朗普：加拿大成為美第51州可免費用金穹

中評社北京5月28日電／據央視新聞報導，當地時間5月27日，美國總統特朗普在其社交媒體平台“真實社交”上發文表示，加拿大非常希望成為美國“金穹”導彈防禦計劃的一部分。如果加拿大繼續保持“獨立但不平等的國家地位”，將花費610億美元，而如果加拿大成為美國第51個州，則無需花費任何費用。特朗普稱加拿大正在考慮這個提議。



5月26日、27日，英國國王查爾斯三世對加拿大進行為期兩天的正式訪問。這是他自成為加拿大國家元首以來首次訪問該國。訪問期間，查爾斯三世國王將出席加拿大新一屆國會開幕儀式，發表講話並宣布新一屆政府的立法議程。卡尼表示，邀請國王出席議會開幕式具有重要象徵意義，是加拿大向國際社會發出的“主權宣示”。他指出，加拿大政府近期對美方一系列涉及主權的不當言論予以堅決回應，包括美國總統特朗普提出的“將加拿大變為美國第51個州”等言論。



特朗普20日在白宮發布了名為“金穹”的天基導彈防禦系統的發展規劃，稱該系統計劃在3年內“全面運轉”。特朗普說，“金穹”將與美國現有的導彈防禦能力整合，整個系統將耗資約1750億美元。



新聞多看點



特朗普再度入主白宮以來，多次提及要將加拿大變成美國“第51州”。特朗普言論遭到加拿大方面廣泛反對。



當地時間5月6日，特朗普在白宮會見到訪的加拿大總理卡尼。在回答現場記者提問時，特朗普當著卡尼的面再提有關“美國吞並加拿大”一事。卡尼當場表示“加拿大是非賣品”。