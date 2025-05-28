哈佛商學院教授造假　被撤終身教職

中評社北京5月28日電／據大公報綜合NBC、《紐約郵報》報導：哈佛大學與美國聯邦政府矛盾激化之際，該校醜聞成為媒體關注焦點。哈佛大學發言人26日證實，身陷造假醜聞的哈佛商學院知名教授吉諾已被撤銷終身教職。這是美國大學教授協會近80年前制定解聘教授規範以來，哈佛首次有教授失去終身教職。



吉諾專門研究“誠實與道德行為”，2010年成為哈佛商學院工商管理副教授，2014年升任教授，其研究曾被《紐約時報》和《華爾街日報》等美國主流媒體轉發引用。2021年，3名教授及行為研究學者在揭發學術欺詐的平台Data Colada發文指出，吉諾10多年來發表的學術報告存在數據造假。哈佛展開18個月的內部調查，並於2023年以“學術行為不端”為由對吉諾做出行政停職處分。吉諾否認參與造假，並指控哈佛和Data Colada誹謗，索賠2500萬美元，但被法官駁回。



另外，美媒日前披露，哈佛醫學院太平間前主管洛奇對盜竊並販賣捐贈給該院校的人體遺骸一事認罪，或面臨最高10年監禁。據悉，被捐贈的遺體用於研究和教學目的後，洛奇違反解剖捐贈協議，從遺體上取走大腦、皮膚、手等部位，並與妻子一同將其販賣至美國多州。哈佛醫學院表示，已於2023年終止與洛奇的僱傭關係，校方其他人對洛奇的行為不知情。