哈佛大學留學生人心惶惶　急尋“B計劃”

中評社北京5月28日電／據大公報報導，哈佛大學目前有約6800名國際學生，占在校生總人數約27%。目前，大部分國際學生都不確定接下來會發生什麼，無論是正在就讀者、即將畢業但工作機會與學生簽證綁定者還是計劃於今夏入學的新生，都在焦急地尋找“B計劃”。剛收到哈佛錄取通知書的中國學生S（化名）表示，特朗普政府禁止哈佛招收國際學生的政策猶如“晴天霹靂”，令她陷入迷茫。



S告訴大公報記者，她一心想去哈佛，拒絕了幾乎所有其他常春藤聯盟大學的錄取通知，“當時為了省錢也基本沒有交其餘學校的留位費，只交了另外一所的留位費”。她表示，希望哈佛能夠挺過特朗普的攻擊。



已經入學但尚未完成學業的國際學生更為焦慮。若法院不再延長對特朗普政策的限制令，他們將被迫在短期內轉學以保住簽證。一名來自加拿大的歷史系在讀博士生接受新華社採訪時怒斥特朗普政府“荒謬至極”，並表示自己不得不考慮多個備選方案，“最好的情形是通過另一所美國大學的擔保獲得新簽證……如果情況惡化到無法挽回的地步，我會轉去其他國家”。



英國籍大三學生巴圖拉原計劃6月憑學生簽證到紐約工作，但如今進退兩難，也不敢返回英國，因為擔心一旦離開美國就無法再回來。巴圖拉告訴BBC記者，他在得知特朗普的政策被暫時叫停後鬆了一口氣，但仍對未來的不確定性感到擔憂。來自北愛爾蘭的薩維奇今年畢業，他已決定前往布魯塞爾工作，部分原因正是留美前景不明。