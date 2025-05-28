外交部：敦促美方保障留學生合法正當權益

中評社北京5月28日電／據新華社報導，針對有報導稱美方已通知各使領館要求停止發放任何學生簽證，外交部發言人毛寧28日在例行記者會上回答提問時表示，中方一貫認為正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾。



“我們敦促美方切實保障包括中國留學生在內的各國留學生的合法正當權益。”毛寧說。