“故宮裡的文明交流故事”走進阿聯酋中學

中評社北京5月28日電／據新華社報導，“漂洋過海的遇見——故宮裡的文明交流故事”活動26日至27日分別走進阿聯酋阿布扎比哈姆丹·本·扎耶德學校和亞斯學校，用文化講座結合體驗活動的方式，為百餘名學生帶來一場跨越時空的文明之旅。



活動現場，來自故宮博物院的專家為學生們介紹中國宮廷鐘表的發展歷程、製作工藝及其獨特的藝術特色，同時講述中國青花瓷的演變歷史、裝飾技法，以及青花瓷作為中外文化交流重要載體的故事。



在互動體驗環節，學生們在故宮博物院專家的指導下親手在白瓷盤上繪制創意圖案，體驗青花瓷的傳統裝飾技藝。來自哈姆丹學校的巴莎耶爾·奧馬爾在瓷盤上繪制了盈盈綻放的青蓮和威風凜凜的龍。她說，“我被中國文化深深吸引”，“我努力畫了龍和花朵，在這裡寫了一些中文”。



在鐘表製作活動上，學生們自己繪制表盤、鑲嵌裝飾、安裝表針。來自亞斯學校的奧馬爾·艾哈邁德第一個完成作品。在他製作的表盤上，阿中兩國國旗相依而立，“這是友誼牌鐘表！”他驕傲地向同伴展示。



活動結束後，中國駐阿聯酋大使館公使趙亮和阿聯酋中文教育“百校項目”負責人法蒂瑪·巴斯塔基向每名學員頒發了結業證書，並向他們送上美好祝福。



此次活動由中國駐阿聯酋大使館、阿聯酋中國文化中心、故宮博物院、中外文化交流中心與阿聯酋中文教學“百校項目”聯合舉辦。