2025文化強國建設高峰論壇成果豐碩

中評社北京5月28日電／據人民日報報導，5月26日至27日，2025文化強國建設高峰論壇在廣東深圳舉行。深入學習貫徹習近平文化思想和黨的二十屆三中全會精神，本屆論壇以“深化文化體制機制改革 激發文化創新創造活力”為主題，分別結合“構建中國哲學社會科學自主知識體系”“主流媒體系統性變革”“繁榮文藝創作”“加強文化遺產保護傳承”“出版深度融合發展”“電影業高質量發展”“文化和科技融合發展”“數智賦能文化貿易”“建設城市文明 增進人民福祉”“人文灣區 數智灣區”等10個方面內容舉行分論壇，與會嘉賓深入研討交流。論壇成果豐碩，凝聚起建設文化強國的強大動力。



錨定目標賡續中華文脈



建設文化強國，事關中國式現代化建設全局，事關中華民族復興大業，事關提升國際競爭力。



建設文化強國，必須鞏固文化主體性。中央民族大學黨委副書記、校長強世功表示，中華文明正在創造人類文明新形態，中華民族共同體演進的歷史是各民族交融的歷史，也是各族兒女以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的現代史詩。



中央黨校（國家行政學院）副校長（副院長）、教授李毅表示，用國際視野和全球意識走向世界，必須根植於我國的歷史環境，構建中國哲學社會科學自主知識體系。



建設文化強國，必須解放和發展文化生產力。陝西省西安市委原常委、宣傳部部長王軍認為，“要以大眾文藝和新大眾文藝為主脈來構建中國文藝學自主知識體系”。



“《黑神話：悟空》、《哪吒之魔童鬧海》、DeepSeek掀起的全球風潮表明，中國正在開啟‘軟實力＋硬科技’的文化強國新時代。”湖南廣播影視集團有限公司（湖南廣播電視台）黨委書記、台長龔政文說。



建設文化強國，必須傳承和弘揚中華優秀傳統文化。“中華五千年文明史，中國人的文化觀正是在層叠累積的過程中日漸深厚、日漸演進。”中國作協副主席阿來說。



保留“鑊耳墻”“龍舟塢”等文化記憶，打造廣府騎樓數字博物館沉浸式體驗場景……廣東省委宣傳部副部長、省文明辦主任陳曉建表示，廣東要堅持“兩個結合”，讓嶺南文化在傳承創新中綻放時代光彩。