五部門20條舉措推動健全就業公共服務體系

中評社北京5月28日電／據人民日報報導，日前，人力資源社會保障部等五部門聯合印發《關於進一步健全就業公共服務體系的意見》，提出20條舉措，進一步健全均等普惠、功能完備、幫扶精準、基礎鞏固、數字賦能的就業公共服務體系。



聚焦健全均等普惠的就業公共服務機制，意見提出，明確屬地服務責任，為城鄉勞動者和用人單位就地就近提供就業公共服務。統一服務事項標準，制定省級統一的服務清單。合理布局國家公共就業服務區域中心，深入開展就業公共服務合作，促進區域服務協同。



聚焦完善功能完備的就業公共服務內容，意見強調，全面發布就業信息，精準開展職業介紹和職業指導。推行“直補快辦”“政策計算器”等模式，高效落實就業政策。完善就業失業管理，扎實做好就業援助。



聚焦推行幫扶精準的就業公共服務模式，意見指出，完善發現識別機制，主動、及時將服務對象納入就業幫扶範圍。實施求職就業畫像，綜合採取面對面傾聽交流、運用職業素質測評工具等方式，精準判定其就業困難類型和程度，開展分層分類服務。強化後續跟蹤回訪，及時調整就業服務策略。



聚焦打造基礎鞏固的就業公共服務格局，意見要求，提升市縣綜合服務能力，提供全鏈條就業公共服務。將基層就業公共服務融入黨建引領基層治理，在鄉鎮（街道）履行職責事項清單中落實，打造“15分鐘”就業服務圈。強化一線人員隊伍建設，打造區域性就業公共服務人員訓練基地。擴大社會力量服務供給。