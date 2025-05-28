廣西河池市金城江區台胞台屬同包粽子話團圓

中評社北京5月28日電／據中國台灣網報導，當粽葉和食材包裹在一起的時候，兩岸同胞的心也緊緊地融合在一起。”今年83歲高齡的台屬韋美珍熟練地包著粽子，還不時地與大家合唱山歌，共享快樂時光。



5月21日，廣西河池市金城江區開展“端午粽飄香，金台情誼濃”為主題的走訪慰問活動，60餘名台胞台屬代表和台企職工相聚在台企廣西河池市正興木業公司共度佳節。



企業廠區內，粽葉飄香，台胞台屬與身著民族服裝的當地鄉親一邊包粽子，一邊暢聊兩岸民族民俗文化，現場充滿歡聲笑語，其樂融融。



“今天的活動，讓我們在外創業的台胞找到了老家的味道，感到非常舒心暖心。”台商張文華說，今年是他在大陸創業發展的第24年，當地連年都舉辦兩岸聯誼交流活動，為台胞送來節日祝福，有各級各部門的關心，台胞在大陸創業的信心和決心更加堅定。



金城江區委有關負責人表示，金城江區將一如既往為台胞台屬謀利造福，辦實事、做好事、解難事，以“家文化”凝聚融合發展共識，拓展交流合作空間，優化服務保障質效，為深化海峽兩岸融合發展，促進海峽兩岸同胞心靈契合作出貢獻。



活動期間還開展了反詐和維護國家安全知識宣傳，有效普及了國家安全知識和電信詐騙防範技巧，增強了大家的自我防護意識。