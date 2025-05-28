高師大攜手北藝大展現南北跨域交流實踐成果

高師大跨藝所師生與北藝大美術系師生南北交流合影 中評社高雄5月28日電/高雄師範大學跨領域藝術研究所攜手台北藝術大學美術系，於日前舉辦一場藝術、教育與社會實踐的全日盛會。此活動由北藝大美術系涂維政老師率團隊南下，完成一整日馬拉松式的南北藝術交流。



白天的活動從跨藝所研究生游恩恩表演開幕，她以行為藝術表達生命經驗，接續25場“藝術短講”，由高師大跨藝所“跨藝實踐與永續環境碩士在職專班”發表17場短講，主題橫跨“教案設計”“自然書寫”“家鄉城市”“感知與夢境”等議題，以及北藝大美術學系碩士在職專班帶來8場短講，深入探討法醫建築團隊、材料轉化、企業神話與當代藝術批判等前沿議題。



日夜間同學的交流與奉獻交相輝映，白天由夜碩同學以TED Talk 精神，分享階段性研究精華，以短講展現教育現場、藝術觀念思考與實作的成果；夜間則為展演活動，於高師大移動式展演空間“藝術方舟”與附近廣場舉行。第一個節目《浮海記：高雄地景劇場》由高師大跨藝所日碩同學創作，以展演回應高雄在地藝術家劉秋兒的藝術行動《去看高雄海》，尋找曾經覆蓋高雄的一片海。接著北藝大涂維政師生發表作品“速寫高雄”，演出內容融合速寫、行為藝術、音樂與詩意述說。壓軸的是“萬事樂隊”的演出，吉他／主唱郭柏彥為北藝大學生，與另外三位團員以自由搖滾風格，帶來精彩演唱。



此次盛會，不僅是高師大跨藝所在職專班首次公開集體發表研究成果，亦是北藝大美術系師生專程南下跨校跨域合作的展演實踐。北藝大涂維政老師、高師大蔡佩桂老師與高俊宏老師表示，這次的短講與展演非常精實，將開啟持續性的交流，真正走進地方與民眾之中。



高師大的移動式展演空間“藝術方舟”於上周舉辦剪綵典禮，由校長王政彥和藝術學院院長陳立民親臨主持，周圍還有藝術家武玉玲與黃瀞瑩老師帶領“創新產業原住民在職學位學程”研究生進行的現地集體編織創作。此次南北藝術交流呈現這個嶄新藝術基地的無限潛能。

