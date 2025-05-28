廣西玉林台胞這樣迎端午

中評社北京5月28日電／據中國台灣網報導，“共同歡度端午節不僅是傳承我們共同的文化基因，更是在兩岸同胞的血脈裡種下團圓的期盼，因為我們本就是一脈相承的家人。”陸配梁坤說。



5月24日，廣西玉林市舉辦“艾香敘親情 端午話同心”端午節聯誼活動，100多位台胞台屬歡聚在俊茂生態園內，體驗傳統文化活動，並參觀朱子文化園，探訪朱子學院，共同體會朱子講學傳道的治學精神，感悟理學宗師的思想。



艾草香囊製作、艾草錘體驗、非遺漆扇DIY、粽子大比拼……傳統文化體驗活動中，兩岸同胞一邊動手製作，一邊暢聊家常，現場充滿著歡聲笑語，洋溢著濃濃的節日氛圍。梁坤感嘆：“今天能和這麼多血脈相連的兄弟姐妹圍坐歡聚，這份團圓讓我既溫暖又感慨，希望這樣的相聚越來越多，讓兩岸鄉親在共同的文化記憶裡越走越親，讓每一個傳統節日都成為我們心手相連的紐帶。”



在玉林師範學院從事古代漢語教學的台灣博士潘柏年表示，參觀朱子文化園讓他感觸良多，朱子文化在台灣的影響廣泛而深遠，朱熹尚品德、講仁義、重教育、篤勵學的理論體系，構建了中國數百年的社會秩序與文化傳統，是兩岸共同的根源。他說：“廣西越來越重視經典傳承，近幾年玉林師範學院的新生素質也越來越高，學校也越辦越成功，我們台灣教師也跟著學校一起成長，讓中華文化薪火相傳，再造新輝煌。”



大家還參觀了朱光、朱錫昂生平事跡陳列館，在講解員的講述下，通過一幅幅珍貴圖片和一段段英勇事跡，深刻感受到了革命先烈們用生命守護國家和民族尊嚴的英雄氣魄。