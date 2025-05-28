台青棒壘球教練江西“育苗”　促兩岸交流

中評社北京5月28日電／據中國台灣網報導，“二壘去補位”“舉棒姿勢做好再跑，腳抬起來衝”“很好，保持”……在江西省南昌市紅穀灘區鳳凰洲體育公園的棒球場上，台青吳軍平站在球場邊，不時給小球手們點贊，更多是提醒糾正。



出生於1995年的吳軍平從台灣屏東縣跨海而來，已在大陸執教棒壘球近6年，目前在南昌一家俱樂部擔任棒壘球教練。初見時，他頭戴黑色棒球帽、身穿藍色運動服，皮膚曬得黝黑，三句話不離棒壘球，盡顯對這項運動的痴迷。



訓練間隙，吳軍平將自己的“棒壘球夢”娓娓道來：小學開始練習棒壘球，後成為棒壘球運動員，22歲起在家鄉屏東縣擔任棒壘球教練。“2018年，我帶領台灣學員去深圳參加第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽，遇到了我的學長，他勸我趁年輕來大陸看看，這邊前景廣，也有機會認識更多人。”吳軍平說，在學長的介紹下，2019年，他來到南昌當棒壘球教練。



“在台灣，棒壘球是最受歡迎的運動之一；但在大陸，相對其它的運動項目來說，棒壘球普及率較低，算相對小眾的運動。”吳軍平說。



初到南昌時，他所在的俱樂部僅有不到30名學員，棒壘球運動基礎較差，很多孩子對這項運動一知半解。這些年，在江西省棒壘球協會和南昌市棒壘球協會的推動下，吳軍平和俱樂部的其他教練一起，進校園推廣，上棒壘球體驗課，幾乎跑遍了南昌的中小學校。



棒壘球推廣成效顯著：南昌二中等學校組建了棒壘球校隊；吳軍平所在的俱樂部從起初衹有兩支棒壘球隊到如今有20支棒壘球隊……在球場上，球員們奔跑、接傳球、揮棒，訓練聲不停回蕩，這樣的場景已成為常態。



訓練場上，吳軍平往往要求嚴格，被稱為“魔鬼教練”，卻仍受到不少孩子和家長的信任。截至目前，他在大陸帶過超200名學生，在他看來，台灣的棒壘球隊訓練較嚴格；大陸的球隊以歡樂體驗為主，但教練水平也很高，能讓球員的能力快速且有效被激發出來。



棒壘球運動被譽為“競技與智慧的結合”，集“接、傳、打、跑”於一體。吳軍平說，這項運動既能培養球員的靈敏性與專注力，又能磨煉意志，培養團隊精神，“我希望能用自己的方式，激發孩子們的興趣，讓他們真正愛上棒壘球”。



其間，吳軍平還去福建、海南等地學習，但最終選擇定居南昌。從“連接”到“聯結”，吳軍平在大陸收穫了“很棒的人生”——能聽懂南昌話，愛逛南昌充滿煙火氣的夜市，並收穫了愛情。