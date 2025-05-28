美國政府要求終止哈佛大學所有剩餘聯邦合同

中評社北京5月28日電／據人民日報報導，據美國多家媒體報導，特朗普政府27日向各聯邦機構發送信函，要求終止與哈佛大學剩餘的所有聯邦合同，總金額約為1億美元。



《紐約時報》援引匿名政府官員消息報導，這封信函由美國總務管理局發出，已於當天送達各聯邦機構。報導說，這封信是特朗普政府決心通過削弱哈佛大學財務狀況和全球影響力，來打壓這所美國文化影響力最大的大學的最新舉措。



美國全國廣播公司根據獲得的信件副本報導，該文件要求各聯邦機構在6月6日前向總務管理局提交已終止與哈佛大學合作的合同清單。



此前，美國政府已多次宣布削減對哈佛大學的聯邦資金。哈佛大學4月14日拒絕了特朗普政府提出的對其管理結構、招聘及招生政策進行大幅改革的要求後，特朗普政府宣布將凍結對該校總額為22億美元的多年期撥款，以及6000萬美元的多年期合同款項。5月13日，美國政府再度削減哈佛大學聯邦資助，在此前基礎上進一步削減4.5億美元。



5月26日，美國總統特朗普再度對哈佛大學發出削減資金威脅，稱如果哈佛不提交外國學生名單，聯邦政府將考慮削減該校的30億美元撥款，並將這些撥款分配給全國各地的職業學校。



特朗普再次入主白宮後，已經對美國多所高校“開火”，聲稱如果校方不調整政策，將面臨削減資金等後果。特朗普政府的主要要求包括根除“校園內的反猶主義”、廢除高校向少數族裔傾斜的多元化舉措等。美國輿論普遍認為，特朗普政府重點針對哈佛等高校，因為共和黨認為這些大學是左翼自由派或者民主黨的大本營。哈佛大學已就聯邦資金削減、禁止其招收國際學生政策分別對特朗普政府發起訴訟。