民眾爭搶救援物資　加沙再度陷入混亂

中評社北京5月28日電／據新華社報導，數以千計巴勒斯坦民眾27日湧入加沙地帶南部一個由美國和以色列支持的私營援助組織“加沙人道主義基金會”運營的物資分發中心，場面一度混亂。以色列軍方鳴槍示警後，民眾驚慌逃離。



“加沙人道主義基金會”26日正式開始運轉，迫切需要食物的巴勒斯坦民眾27日湧入拉法一處物資分發點，衝破圍欄。加沙民眾艾曼·阿布·扎伊德告訴法新社，他當時正在排隊，“突然一大群人開始推擠，隨意進入”。“這是因為缺乏援助及分發物資延誤，所以大家試圖進去拿走他們能拿走的任何東西。”



現場一名美聯社記者聽到以軍坦克聲和槍聲，看到一架以軍直升機發射照明彈。扎伊德說，以色列軍隊一度開槍，“聲音非常可怕，人們開始散開，但有些人仍然不顧危險，試圖拿走物資”。



以色列方面隨後說，以軍在上述物資分發中心附近鳴槍示警，混亂場面“已得到控制”。



美聯社記者看到，至少三名受傷的巴勒斯坦人被帶離，其中一人腿部流血。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）27日在一份聲明中表示，以色列在加沙地帶分發物資的行動“慘敗”，並指責以軍在物資分發點附近打死至少三名巴勒斯坦人，打傷46人，還有7人失蹤。



“加沙人道主義基金會”的一名發言人說，來自哈馬斯的消息“完全不實”。該組織表示，已在加沙地帶分發約8000箱糧食，相當於46.2萬份餐食。以色列和“加沙人道主義基金會”還指責哈馬斯曾試圖阻止平民領取援助物資，但沒有提供證據。哈馬斯對此予以否認。



以色列總理本雅明·內塔尼亞胡承認，物資分發中心曾“暫時失控”，但一名以方高級軍事官員表示，儘管如此，分發行動“成功”。



一名聯合國發言人認為，上述混亂場面“令人心碎”。