中歐班列“東通道”交通咽喉全線貫通

28日，正在進行改造工程的綏芬河隧道。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月28日電／據新華社報導，5月28日，在黑龍江省濱綏鐵路綏芬河至國境線提質改造工程新建綏芬河隧道內，伴隨挖掘機將最後1米岩壁鑽通，標誌著中歐班列“東通道”交通咽喉——綏芬河隧道全線貫通。



綏芬河市是我國中歐班列“東通道”重要口岸。近年來，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司充分發揮口岸優勢，提高通關和運輸效率。今年以來，綏芬河站進出口運量達358.1萬噸，同比增長9%，持續服務共建“一帶一路”高質量發展。



為進一步提高口岸運輸能力，2024年5月，中國鐵路哈爾濱局集團有限公司開展濱綏鐵路綏芬河至國境線提質改造工程，對現有線路平面條件進行優化，改造後列車運行時速將由55公里提升至120公里，線路通過能力提升一倍以上。



由於地處我國嚴寒地區，施工受氣候和地形條件影響大。負責工程設計的中鐵第五勘察設計院對既有線路進行了“直線改造”，在隧道內設計了完整的排水系統，增加了防凍脹與保溫性設計，進一步消除了運輸行車安全隱患。



據瞭解，濱綏鐵路綏芬河至國境線段改造工程將於年內竣工，投用後，將進一步提升跨境運輸能力，提高鐵路運輸安全保障。