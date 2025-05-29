中評現場：杭台生物科技產業對接會在杭州舉行

活動現場（中評社 盧哲攝） 中評社杭州5月29日電（記者 盧哲）5月28日，2025浙江·台灣合作周杭州專場活動——杭台生物科技產業對接會在杭州舉行。中國國民黨副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言，兩岸工商業、大健康產業、生物科技產業的專家代表、相關省市的台商台企代表以及浙江省、杭州市有關單位負責人等150餘人相聚在杭州生物科技產業高地錢塘區，共話生物科技產業未來，攜手推動兩岸產業合作。



本次對接會由杭州市人民政府主辦，杭州市錢塘區人民政府、杭州市經信局承辦，杭州市台灣同胞投資企業協會協辦。對接會以“創新驅動、合作共贏”為主題，旨在為兩岸生物科技產業交流合作搭建平台，促進優勢互補和創新合作，進一步推動杭台經貿融合發展。



杭州市人民政府副市長宦金元致辭表示，杭州高度重視生物科技產業發展，把生物醫藥產業作為五大產業生態圈之一，形成了以錢塘區為核心，濱江、蕭山、餘杭、臨平區為四園，其他區縣(市)為多點的“一核四園多點”發展格局。



宦金元說，當前，杭州正在全力打造“中國醫藥港”新地標，前瞻布局合成生物、零磁醫療、AI+醫藥醫療、核酸藥物等新興賽道，必將蘊含兩岸產業合作發展的新機遇。台灣生物技術產業資源禀賦優越，在AI賦能、生物制藥、康復醫學等領域積澱深厚。對接會為杭台兩岸生物科技產業界搭建了很好的交流平台，共同聚焦杭台優勢產業，構建交流合作新渠道，推動杭台生物科技產業融合發展、高質量發展。



宦金元表示，杭州市委、市政府始終關切台商台胞所需所求，及時回應和解決企業訴求，讓台商台胞在杭安心投資發展。歡迎更多台商台企能夠在這片投資的熱土上譜寫新的篇章，發展越來越好；能夠當好杭州的城市推介官，推薦更多島內朋友來杭投資興業，攜手共享發展機遇，共創兩岸美好未來。