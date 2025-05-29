夏立言：推動兩岸交流有三個方向

中國國民黨副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言（中評社 盧哲攝） 中評社杭州5月29日電（記者 盧哲）中國國民黨副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言28日在杭州表示，要推動兩岸交流合作深化對彼此的理解和善意，具體有三個方向：一是要對自己的路線有信心；二是兩岸民間基層的交流絕對不能停止；三是要重視青年，支持兩岸青年參與交流，鼓勵兩岸年輕人多交朋友。



2025浙江·台灣合作周杭州專場活動——杭台生物科技產業對接會28日在杭州舉行。兩岸工商業、大健康產業、生物科技產業的專家代表、相關省市的台商台企代表以及浙江省、杭州市有關單位負責人等150餘人相聚在杭州生物科技產業高地錢塘區，共話生物科技產業未來，攜手推動兩岸產業合作。



中國國民黨副主席、海峽兩岸經貿文化交流協會會長夏立言在致辭時說：“我昨天在在2025浙江·台灣合作周開幕式上提到，兩岸有分歧，我們就要強化政治互信，增進對於共同民族和歷史的認同。兩岸越緊張，我們更要推動交流合作深化對於彼此的理解和善意。但具體怎麼做，我自己感覺到有三個方向，大家可以一起來努力。”



夏立言表示，首先，我們要對自己的路線有信心。我們可以很清楚看到，自疫情以來縱使受到諸多不利因素的影響限制和干擾，大陸仍然穩穩居在台灣最大的出口市場。而且台灣人還是絡繹不絕地前往大陸旅遊。這些事實都說明了兩岸交流對於兩岸基層民眾福祉有利，符合事物運行的客觀規律，得到台灣多數民意的支持，並不是一時的政治逆流或少數人的意志可以改變的。



所以第二，無論如何，兩岸民間基層的交流絕對不能停止，不能夠斷掉，至少一些行之有年的活動要繼續推動。兩岸民間基層持續交流合作，有助於加深彼此的認識，能夠看到對方的優點，同時也反思自身的不足。兩岸相互欣賞從而凝聚，形成邁向未來的願景，是維繫台海和平、孕育中華民族共同體意識的重要渠道。不管形勢再怎麼變化，都應該要盡可能地推動交流。此次浙江台灣合作周能夠大規模的成功舉辦，而且在省內多個城市同時舉辦相關專題的經貿對接交流活動，這本身的意義就非常重大。