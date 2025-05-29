黃鼎傳答中評：越想阻斷交流，交流越熱鬧

杭州市台商企業投資協會會長黃鼎傳（中評社 盧哲攝） 中評社杭州5月29日電（記者 盧哲）杭州市台商企業投資協會會長黃鼎傳28日在杭州接受中評社記者訪問時表示，民進黨當局想要阻斷兩岸交流的做法是錯誤的，更是不可能成功的。越想要阻斷，交流反而越熱鬧。



2025浙江·台灣合作周杭州專場活動——杭台生物科技產業對接會28日在杭州舉行。兩岸工商業、大健康產業、生物科技產業的專家代表、相關省市的台商台企代表以及浙江省、杭州市有關單位負責人等150餘人相聚在杭州生物科技產業高地錢塘區，共話生物科技產業未來，攜手推動兩岸產業合作。



黃鼎傳在此間接受中評社記者訪問時說，民進黨當局想要阻斷兩岸交流的做法是錯誤的，更是不可能成功的。越想要阻斷，交流反而越熱鬧。“我跟你講，熱鬧得不得了”。



談到AI技術與台企的發展時，黃鼎傳說，在浙台商都很關注AI技術的發展及運用，眾多台資企業作為傳統產業代表也都在積極探索與AI的融合之路。“我們昨天也參加了以‘人工智能發展與台商機遇’為主題的第二期台企聯大講堂，就是希望能對此有更多的瞭解。”黃鼎傳表示，AI科技的應用對於人類會是很大的改變，在此過程中作為台胞台商，“我們也希望能夠跟著祖國的AI發展，一起來盡自己的力量。”



黃鼎傳認為，台灣的人才很多，但需要走出去，“島內太小，很受限，需要走出來，衹有依靠祖國廣大的市場，以及‘一帶一路’等，才能把我們的研究、發明落到實處。”他還認為，島內政策的缺乏長遠穩定性，“主要是不明確，今天講的話可能四年後、幾年後就不算數了。變來變去沒用的。”