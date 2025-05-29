中華文化峰會啟幕　兩岸同胞共繪文化同心圓

作家、原文化部部長王蒙發言（中評社 許思悅 攝） 中評社北京5月29日電（實習記者 姜宜芃 許思悅 劉一瑋）第二屆海峽兩岸中華文化峰會5月28日在京隆重開幕。本屆峰會承載著中華文明傳承之使命，吸引了兩岸政界、學界、文藝界及工商界近千名代表齊聚北京，共繪文化同心圓。兩岸各界同胞代表在會上分別發表了主旨演講。



作家、原文化部部長王蒙在學術論壇上發表主旨演講，系統闡述中國現代化進程的歷史邏輯與文明根基。王蒙表示，中國的現代化道路選擇始於對歷史的深刻反思。他以《紅樓夢》的封建末世圖景為切入點，指出中華文明在近代危機中始終保持著自我革新的韌性。1840年後，仁人志士探索“師夷長技”“維新變法”“三民主義”等道路的失敗，最終印證了中國共產黨領導的新民主主義革命是歷史必然選擇。王蒙強調，中國式現代化既非全盤西化，也非封閉守舊，而是以中華文明五大特性——連續性、創新性、統一性、包容性、和平性——為坐標，實現“苟日新、日日新”的創造性轉化。



針對全球化語境下的認同危機，王蒙剖析了西方現代化模式的局限性。他指出，中國共產黨以“道”為核心的政治理想主義，將文化軟實力轉化為應對社會矛盾、抵禦西方化浪潮的智慧。這種文明特質不僅體現於故宮文物、敦煌壁畫等物質載體，更根植於14億同胞的精神基因，從重德守信的家國情懷到“見賢思齊”的學習傳統，構成了應對現代化挑戰的文化底氣。王蒙最後呼籲，面對人工智能等新科技革命，中華文明需在守正中創新。他引用自身60歲學習德語的經歷，倡導持續升級知識體系，將“道”的哲學智慧與現代化需求相結合，為人類文明貢獻東方方案。



台灣中華文化永續發展基金會董事、著名詩人兼作家楊渡發表了題為《七百年前，看見阿里山》的主題演講，他特別提到了泉州海上交通博物館中一尊充滿文化象徵的石刻像。楊渡表示，這尊融合伊斯蘭教、基督教、佛教、印度教以及中國道教等多種宗教元素的石刻像，不僅展示了13世紀中國文化的獨特面貌，而且象徵著中華文化的包容與融合。他指出，這些文明在中國的文化土壤上並沒有互相排斥、互相屠殺，源於中國這一和平的、包容的、有大胸襟的文化環境與文化土壤。



“這樣的包容，是我們看向世界、未來時所感受到的中華文化的胸襟”。展望未來，楊渡表示，和平、寬容、寬大在700多年前就已經存在，他也相信，放眼未來，這一品質也是中華文化對世界所能貢獻的最好的胸襟和情懷。