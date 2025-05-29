中評現場：兩岸同胞共研文化創新發展路徑

西城區常委江嵐致辭（中評社 許思悅攝） 中評社北京5月29日電（實習記者 許思悅）5月28日，第二屆海峽兩岸中華文化峰會在北京開幕。當日下午，“文化同源·文創共生”主題分論壇於西城區廣陽書院舉行。兩岸文化界、商界、教育界的專家學者、企業家及青年代表齊聚一堂，共同圍繞文化傳承、文創產業發展、科技與藝術融合等議題展開深入交流。



論壇伊始，西城區常委江嵐、台灣商業總會理事長賴正鎰先後致辭。江嵐首先介紹了會場所在地——廣陽書院，這裡曾是兩千多年前的秦國廣東郡，如今已成為北京中心城區面積最大的城市森林公園。書院取名廣陽，不僅是對文明古族千年歷史的致敬，也代表著西城區在統籌文化傳承和城市發展上的一次成功實驗。江嵐表示，西城區作為北京建城肇始之地，擁有372處不可移動文物、40個國家級非遺項目等豐富文化資源。近年來，西城區通過系統傳承歷史文脈、打造“文化＋”產業形態、構建三大演藝群落等舉措，持續推進高水平文化強區建設。她強調，中華優秀傳統文化是兩岸同胞共同的精神標識，期待通過本次論壇的思想碰撞與成果展示，促進兩岸文化交流合作，西城區也將在未來繼續為兩岸文化界人士提供支持，共同為民族未來貢獻力量。



賴正鎰在致辭中表示，中華文化是兩岸同胞共同的根脈和精神紐帶。他指出，從詩詞歌賦到青銅器、瓷器，中華文化的每一筆每一劃都流淌在兩岸同胞的血脈中。作為台灣商業總會理事長，他介紹總會近年來推動兩岸文化交流的成果，包括金箔藝術長卷共繪、促成大唐貴妃交響組曲演出等。他強調文化不僅是情感交流，更是創新過程和經濟發展動力，呼籲兩岸在“九二共識”基礎上深化交流合作。針對青年群體，他特別提到台灣青年在文創產業展現的活力，並表示將持續鼓勵台灣青年來大陸交流創業，讓文化成為兩岸青年共同創業的橋梁。



在主旨演講環節，中國國家創新與發展戰略研究會（讀懂中國國際會議秘書處）副會長單威、天津美術學院人工智能藝術學院副院長韓冬、僑福國際全球業務拓展董事賴國賢、兩岸企業家峰會文創聯盟主席趙文暖分別上台講話。



單威發表了題為《同根、同心、同願、同行——以匠連心，文創為媒，促兩岸青年交流發展》的演講，他提到，文化從語言文字角度是動詞，是社會學意義上的社會化，即“以文化人”，通過教育和規制將人從原始狀態轉變為有文化狀態。而文創屬於宣教用品資源體系，成功的文創如國博鳳冠冰箱貼等廣受歡迎，對堅定文化立場、文化自信功不可沒。談到對台灣青年朋友的期待，單威歸納為“以愛國之心、前進之態立業，以精進之功求成”三點。兩岸人民同屬一個民族，有共同祖先與血脈，台灣同胞曾抵抗侵略者及殖民化教育。兩岸人民有共同文脈，受相同優秀傳統文化影響，有相同語言文字、衣食住行習慣、文化結構，他舉例說道，台灣抗戰電影、瓊瑤小說等都體現中華文化。單威認為兩岸文化需加強交流，現實需要共同文化行動，兩岸機構應建立共同體、協作體，利用好文化資源。最後，他希望兩岸攜手促成文化盛世，如推動中國古代著名青銅鼎相聚等。