藝海同波　兩岸演藝合作論壇在京舉行

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基發言（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京5月29日電（實習記者 劉一瑋）以“藝海同波，兩岸共融”為主題的兩岸演藝合作論壇於28日下午在北京舉行，圍繞流行音樂與舞台表演的交流與發展，兩岸嘉賓分享了兩岸流行音樂的文化融合與煥新之路以及兩岸舞台表演藝術的多元呈現與創新表達。



台北演藝經濟文化交流協會創會理事長王祥基分享了協會在推動兩岸演藝經濟交流方面的努力與成果。“流行音樂必須根植於文化之中”。王祥基指出，流行音樂作為一種文化載體，是最不受語言和文化隔閡限制，最能廣泛地為大眾所接受。流行音樂與文化的連接是循序漸進的過程，其雖然是通俗文化，但對社會帶來的強大的正能量。他進一步表示，流行音樂產業的發展離不開自由多元的創作環境和制度化的人才培養，衹有在這一扎實的基礎上，才能創造出具有優質的流行音樂作品。



“協會成立的宗旨即促進兩岸交流”。談及協會工作時，王祥基表示協會更側重實體實質實物的交流。流行音樂不僅能促進文化交流，還能幫助兩岸人民在情感上建立更加緊密的聯繫。回憶起2008年汶川地震後的募款行動，他表示，在汶川大地震發生後，協會迅速組織了募款活動，通過電視節目現場直播成功募集了大量善款，這一行動也展示了兩岸同胞在災難面前血濃於水的感情。



中國演出行業協會會長李克智表示，博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的根與魂，是連接兩岸同胞的精神紐帶。千百年來，兩岸同胞同根同源、同文同種，兩岸文化在相互交融、彼此影響中共同孕育、傳承了燦爛輝煌的中華文化。



“以演藝為紐帶，進一步拓寬兩岸交流合作的廣闊空間”。李克智指出，自2012年起中國演出行業協會與台北演藝經濟文化交流協會建立了穩固的合作關係，持續推動兩岸文化演藝的交流與合作。他表示，過去多年來，兩岸協會在演藝領域的項目合作、人才交流和資源共享上取得了顯著進展，為兩岸演藝行業之間架起了堅實的橋梁。他指出，隨著文化消費需求的不斷增長以及產業融合、科技創新等多重因素的推動，演出市場呈現出蓬勃發展的態勢，流行音樂、舞台藝術等表演形式不僅展示了藝術魅力，也成為了情感共鳴的載體。



“在欣賞與交流中增進理解，消弭隔閡”。在談到兩岸年輕觀眾群體的角色時，李克智特別提到，18至34歲的年輕觀眾群體已成為演出市場的消費主力，他們是文化傳承與創新的生力軍，也是兩岸交流的未來與希望。李克智期待兩岸的藝術家、創作者、從業者能夠深入交流分享在流行音樂創作、舞台表演、藝術創新等方面的寶貴經驗，共同探索如何在堅守文化根脈的基礎上，借助新科技、新思維、新手法，讓傳統文化在新時代煥發新光彩。

