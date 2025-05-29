快評：到大陸很安全　“館長”放心去吧

中評社快評／台灣網紅“館長”陳之漢日前宣布將赴大陸直播，國台辦發言人陳斌華28日表明歡迎態度。陳斌華說，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，相信此行一定順利順心，“只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣。”



“館長”陳之漢原名陳思翰，為台北市出身的網路名人、部落客、健身教練，成吉思汗健身俱樂部創辦人，其YouTube頻道有將近99萬名訂閱者。“館長”25日於直播中宣布，他要以“和平大使”身分到大陸旅遊拍片，全程直播、公開透明，藉此證明沒有人會給錢、也不會被陸方押走。



“館長”將到大陸旅遊並進行直播，在台灣引起轟動，民進黨及其側翼非常不爽，但又找不出理由阻止，就以“人身安全”來恫嚇他，同時誣指“館長”此行目的是去大陸做跨境電商。



“館長”願意到大陸開直播，走出這一步很不容易。因為近年民進黨當局不斷緊縮兩岸交流、惡化兩岸關係，近期還要脅要“懲罰”為大陸“說好話”的台灣網紅，等等。而令“館長”寬心的是，到大陸“看一看”，得到“粉絲”們的支持。



只要遵紀守法、並基於善意、實事求是地向兩岸受眾分享自己的所見所聞，“館長”到大陸一定會受到歡迎，不會被押走。同時，“館長”會發現大陸是美好的、先進的、安全的，大陸同胞是善良的、熱情的、親切的，只要來過一次，一定還想再來。



到大陸很安全，“館長”放心去吧。