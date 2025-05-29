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韓國忠清南道瑞山市一旅館火災致1死17傷
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2025-05-29 11:33:00
韓國忠清南道瑞山市一旅館發生火災 致1死17傷。（圖源：央視網）
中評社北京5月29日電／據央視網報導，當地時間5月28日，韓國忠清南道瑞山市一旅館發生火災，造成1人死亡17人受傷。
據忠清南道消防本部通報，當地時間21時33分左右，忠清南道瑞山市一家旅館發生火災。目前火災已造成1人死亡，17人受傷。消防部門下達了應對第一階段命令，派出36台消防裝備前往現場全力展開滅火工作。
消防部門相關人士表示，目前旅館內可能還有住客沒能及時撤出，正在全力展開救援。
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