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伊朗重申美國必須立即解除對伊朗制裁
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2025-05-29 11:22:34
伊朗外交部發言人巴加埃資料圖（圖源：央視新聞）
中評社北京5月29日電／據央視新聞報導，5月28日，伊朗外交部發言人巴加埃表示，下一輪伊朗美國核問題談判的時間和地點仍在磋商中，一旦確定，阿曼方面將立即公布。
巴加埃強調，美國必須立即解除對伊朗的制裁，因為其違反了國際法的基本原則。巴加埃還明確否認了有關伊朗在鈾濃縮問題上採取靈活態度的謠言，並表示，伊朗進行鈾濃縮活動是伊朗核工業不可分割的一部分，任何違背這一原則的提議都是不可接受的。
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