巴西警方宣布搗毀一職業殺手及間諜犯罪集團

巴西警察資料圖（圖源：央視新聞） 中評社北京5月29日電／據央視新聞報導，當地時間5月28日，巴西聯邦警察宣布已搗毀一個專門從事雇凶殺人和非法間諜活動的犯罪組織“C4別動隊”。



C4別動隊由現役及退役軍人組成，並吸納部分平民成員。該組織制定有詳細犯罪服務價目表，涵蓋間諜活動和暗殺等業務。犯罪手法包括使用無人機遠程監控目標日常活動，以及招募性工作者接近目標套取情報。該組織還充當司法判決買賣中介，通過勾結法律從業者操縱裁判結果。