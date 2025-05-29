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馬斯克宣布離開特朗普政府
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2025-05-29 09:26:42
中評社香港5月29日電／美國企業家、政府效率部負責人埃隆·馬斯克28日在社交媒體X上說，他作為“特別政府雇員”的任期結束。
新華社報導，美國白宮2月曾表示，馬斯克的身份是“特殊政府雇員”。據美國媒體報導，按照相關規定，作為“特殊政府雇員”，馬斯克一年內服務時長不得超過130天。這意味著，從1月20日算起，馬斯克任期最晚在5月底結束。
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