美聯邦法院裁定特朗普越權　暫停上月關稅生效

中評社香港5月29日電／美國聯邦法院裁定，暫停特朗普政府上月2日宣布的一攬子關稅措施生效，並裁定特朗普越權，對向美國出口多於進口的國家徵收全面關稅。



香港電台報導，位於紐約曼哈頓的國際貿易法院表示，美國憲法賦予美國國會獨家權力來規範與其他國家的貿易，而總統聲稱為保護美國經濟而行使的緊急權力並不凌駕在這些權力之上。



訴訟由美國非營利、無黨派訴訟機構自由正義中心，代表5間受關稅影響的美國小企業提出，是對特朗普關稅政策的首次重大法律挑戰。