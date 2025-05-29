特朗普再向哈佛施壓　設定國際學生上限15%

中評社香港5月29日電／美國總統特朗普表示，哈佛大學必須向政府公開外國學生名單，又說哈佛有大約31%的學生來自國外，他認為哈佛應該對外國學生人數，設定15%的上限。



據香港電台報導，美國政府近日不斷向哈佛施壓。本月22日，政府宣布取消哈佛獲得的學生和交流學者項目資格，禁止招收國際學生。



