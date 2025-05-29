低息吸引熱錢流入　港樓添活力

低息環境重臨，住宅租金回報強勁，加上內地客源的持續流入，為樓市﻿復甦提供支持。（大公報） 中評社香港5月29日電／大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強分析，香港樓市正迎來轉勢訊號，港元拆息近期大幅回落，加上過去數次減息累計幅度近2厘，物業投資者的利息負擔大減。投資者心態轉趨樂觀，積極部署新一輪投資策略。市場預計美國聯儲局下半年再次減息，資金成本進一步下降，低息環境有望重臨，熱錢流入將為樓市注入新活力。



“樓市好，經濟才會好”是香港經濟發展的定律。住宅市場﻿復甦往往帶動相關行業，包括地產代理、裝修建材、家品、服務業及金融業等，樓市交投旺，氛圍亦隨之改善。與此同時，銀行定期存款息率逐步回落，資金尋求更高回報的產品，而住宅物業近年租金水平愈升愈有，自然就成為投資者首選。



另外，內地赴港人口持續增長，顯著推高租賃需求。內地品牌進軍香港，派遣員工駐港；人才計劃及投資移民申請增加；而近年亦愈來愈多內地學生選擇來港攻讀專上課程，有不少更在畢業後留港發展。這些生力軍刺激住宅租賃市場，令租金水平持續上揚。相較之下，住宅樓價過去數年回落近三成，租金與樓價“此消彼長”，令買樓收租的回報率超越定期存款，平均達3.5%或以上，形成吸引的投資環境。



儘管樓價短期內仍偏軟，可能出現輕微調整，但市場已展現“離底不遠”的訊號，下行空間有限，入市值博率較過去數年顯著提升。租金持續上升，供樓利率確定回落，這些因素成為具前瞻性投資者的入市指標。近期市場交投漸趨活躍，反映投資者捕捉到利好因素，開始採取行動。



內地買家穩步增長



發展商過去兩年積極減持庫存，部分項目雖面臨虧損，但資金回籠是核心策略。隨著高息環境消退，財務壓力減輕，發展商對市場動態敏感度高，當庫存降至低位，價格回升的契機便浮現，樓市反彈訊號愈來愈明顯。



事實上，香港樓市的生態近年已悄然改變，客源不再局限於本地買家。內地人對港樓的需求穩步增長，粗略計已占總成交量約兩成，這些需求促使樓市交投穩步向上。筆者相信，香港樓市的熊市階段步向結尾。低息環境的重臨，加上租金回報強勁，以及內地客源的持續流入，均為市場﻿復甦提供堅實支撐。投資者若能把握當前時機，或可在樓市全面回暖前搶占先機。