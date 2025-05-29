美關稅政策多變　區域經貿合作提速

中評社香港5月29日電／大公報報導，據中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心的分析說，本月12日，中美在今年首輪經貿談判後發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，達至非常積極正面的成效，中美同意相互降低“對等關稅”，放鬆小額包裹關稅等緩和措施。雖然“芬太尼關稅”等貿易分歧仍待解決，但中美已建立起磋商機制，為後續談判打開通道，有效向市場傳遞了務實推動貿易摩擦談判的積極信號。



除了與中國達成貿易協定外，美國在全球多點展開“對等關稅”談判。例如，美國與英國達成第一階段協議，美對英鋼鋁產品豁免高額關稅，英對美農產品實施配額內零關稅。



中國等申請加入CPTPP



與此同時，各地與美國的關稅摩擦的不確定性推動區域經貿合作加速發展。歐盟推進與阿聯酋、新加坡及拉美南方共同市場等區域協定，並積極與亞洲多國談判。英國與印度達成歷史性自由貿易協議，並與歐盟達成“關係重置協議”。跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）擴容進程啟動，中國等七方申請加入。中國進一步推動區域合作深化發展，包括與東盟完成自貿區3.0談判，強化數字經濟、綠色經濟領域合作；與俄羅斯簽署逾20項協議，深化能源、科技、農業合作；與拉美國家聚焦新能源、5G、跨境電商合作，擴大拉美優質產品進口。



展望未來，美國關稅談判預期在“滯脹”壓力與鷹派貨幣政策叠加影響下持續推進，商業博弈特點料仍突出，密切關注美國債務上限談判、美國經濟數據表現、熱點地區地緣動態等因素。一方面，美國債務風險提升，美國財政部稱政府或於夏季耗盡資金，如債務談判出現僵局可能衝擊美債市場。



另一方面，美國一季度經濟數據疲軟，受到關稅預期影響，美國進口大增導致GDP（國內生產總值）下降0.3%，近期零售銷售及消費信心數據亦有所下滑。第三，在地緣形勢擾動之下，美伊、俄烏談判波動或加劇大宗商品價格震蕩，間接影響美聯儲政策決策。最後，特朗普政府料延續“美國優先”的政策初衷，圍繞戰略產業回流的關稅摩擦壓力或相對仍大。