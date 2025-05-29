車企低價內捲　損人不利己

內地車企的價格戰，不單令企業盈利受損，也對上下游產業帶來衝擊。\AI制圖 中評社香港5月29日電／作為“低價內捲”的典型案例，內地電車行業正處在公眾輿論的風口浪尖。慘烈的價格戰，不僅使得自身庫存壓力高企、上下游產業鏈陷入虧損，亦傷害到消費者的切實利益，惡性競爭趨勢急需扭轉。



大公報報導，5月23日，比亞迪宣布旗下22款車型提供“一口價”折扣，最高直降5.3萬元（人民幣，下同），隨後廣汽埃安、長安深藍、零跑、吉利等多家電車品牌爭相跟進，推出各自的限時大促。但資本市場對於價格戰反應悲觀，兩地股市中的汽車板塊連續下挫。



另據行業人士接受採訪時透露，有經銷商將庫存時間較長的新車上牌註冊為“已銷售”狀態，再以二手車名義出售“准新車”，等同於變相大幅降價去庫存。



行業利潤顯著偏低



車企內捲不僅體現在價格層面，還要捲口碑、捲曝光、捲用戶、捲賬期。近年來各家公司CEO相繼走上前台，希望獲得外界更多關注：或是高調直播，打造個人IP後再流量變現；或是ALL IN人工智能，迎合資本偏好炒作股價。



中汽協數據顯示，2024年汽車行業利潤率僅為4.3%，較2023年下跌0.7個百分點，遠低於全國工業企業平均6%的水平。內地30家上市車企淨利潤總和377億元，尚不及豐田企業同期淨利的三分之一。



筆者去年8月3日撰文《價格內捲不是消費者福音》指出，作為消費者而言，商品爭相降價貌似能刺激購買欲，但從宏觀角度來看，廠家“降價走量”的經營策略，反而會抑制市場需求。眼看著電車品牌凶猛打折，潛在買家或選擇持幣觀望，因為過早入市意味著吃虧──過兩天價格可能更低。樓市炒家津津樂道的“買漲不買跌”，也是這個道理。



不過，消費者的猶疑進一步加劇了庫存積壓。據乘聯會統計，4月內地乘用車產量達223萬輛，同比增長11.2%，同期零售量僅175萬輛，環比下降9.4%。高產低銷導致的庫存問題，在新能源車領域尤為明顯。其中，純電車企庫存從2024年初的66萬輛，飈升至2025年4月的85萬輛，增幅高達29%。

