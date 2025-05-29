拆息下行　私宅指數止跌回升

中評社香港5月29日電／本港銀行拆息上月開始呈現向下趨勢，似對本港樓市帶來支持，樓價稍穩。差餉物業估價署編制的私人住宅售價指數終止連跌4個月之勢，上月份按月回升0.35%，最新報285.7點。業界認為，目前拆息持續低企，有利樓市發展，短期內樓價可平穩發展。



大公報報導，本港樓市在2022年進入下跌周期後，去年曾兩度出現極短暫的反彈，去年底又再向下走，並連跌4個月，累跌2.33%，至上月份才再迎來反彈，令今年首4個月的跌幅縮窄至約1.21%。



細單位升0.53%最勁



上月份各類單位售價指數全線回升，不過，勢頭較弱的是實用面積431至753方呎的B類中小型單位，按月只反彈約0.14%，指數報278.5點，跑輸整體表現。其餘4類單位的指數都優於大市，實用面積431方呎以下的A類小型單位表現最勇，按月升幅約0.53%，指數報305.5點；實用面積753方呎以上的C、D及E等3類中至超大型單位，指數按月升幅約0.41%至0.43%不等。



世邦魏理仕香港估值及咨詢服務部執行董事郭偉恩表示，隨著本港銀行拆息於本月持續下跌，供樓成本平過租金或會吸引用家及收租投資者逐步入市，樓市或會出現﻿復甦情況，今年樓價會觸底回穩。



萊坊大中華區研究及咨詢部主管王兆麒認為，雖然本港拆息顯著回落，美國今年又或再減0.5厘以刺激經濟，此可帶動用家及投資者入市，但是，美國關稅戰對全球經濟帶來不確定性影響未可消除，本港一手貨尾量仍然高企，發展商積極清庫存會令購買力向一手市場傾斜，二手樓價短期繼續受壓，因此估計本港樓市要至下半年才有好轉，全年樓價最多跌約3%。

