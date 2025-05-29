港大研發新型納米粒子　“餓死”癌細胞

汪衛平（左）領導的研究團隊，為癌症饑餓治療提供新策略。（大公報） 中評社香港5月29日電／治癌佳音！香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）的研究團隊提出一種新型癌症治療方法，可以加強癌細胞對氨基酸的“饑餓感”，透過特殊的納米粒子，有效“餓死”癌細胞。



﻿大公報報導，根據2022年香港癌症統計數據，肺癌仍是香港最常見的癌症，占本港癌症新症總數的16.1%。這類腫瘤由於其內部缺乏血液供應，容易形成營養缺乏的腫瘤微環境，導致氨基酸和葡萄糖等重要的營養成分不足。過往研究指出，癌細胞能夠攝取周圍的蛋白質，通過溶酶體途徑降解蛋白質，為癌細胞提供氨基酸來源，但其他蛋白質降解途徑是否在其中也起到重要作用尚不明確。



已提交美國專利申請



港大團隊的研究發現，癌細胞能夠通過一種名為巨胞飲─蛋白酶體降解途徑的營養代償系統來獲取外部蛋白質，並將其分解成氨基酸，以便在缺乏營養的情況下生存。基於這一發現，研究團隊設計了一種特殊的納米粒子，能夠釋放藥物來阻止癌細胞內吞及降解這些蛋白質，從而實現高效的腫瘤饑餓治療。



該項目由港大醫學院藥理及藥劑學系、李達三博士研究中心副教授以及生物醫藥技術國家重點實驗室首席調查研究員汪衛平領導，博士畢業生王天一和博士後研究員張雅茗為共同第一作者。汪衛平表示：“不同於傳統的溶酶體蛋白降解途徑，研究團隊發現巨胞飲─蛋白酶體途徑可以作為另一種細胞外蛋白質攝取降解過程，以支援癌細胞存活。這一新機制提示巨胞飲─蛋白酶體降解體系可成為另一種腫瘤饑餓治療的關鍵靶點。”



汪衛平補充說：“這項研究聚焦於蛋白質內吞、降解代謝過程，為癌症饑餓治療提供了新的策略。”



港大團隊鳴謝國家自然科學基金（優秀青年科學基金項目）對研究的支持。有關研究成果現已在國際學術期刊《Advanced Science》上發表，並已提交美國專利申請。