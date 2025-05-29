設獎學金搶哈佛生　港大：短長期皆歡迎

中評社香港5月29日電／美國政府日前試圖阻止知名學府哈佛大學招收國際生，香港高校紛紛向哈佛國際生拋出橄欖枝，歡迎學生們轉學報讀。港大昨日再就事件發表最新聲明，稱無論“短期過渡或長期學習”，都歡迎哈佛國際生轉學，並提供獎學金。此外，澳門、日本、馬來西亞等亞洲其他地區的高校亦緊急推出轉學政策，向哈佛國際生招手。



大公報報導，香港大學上周公布，被QS或泰晤士高等教育世界大學排名前50的大學錄取或已在讀的本科學生，且GPA達到所屬院校最高GPA的70%或不低於3.0，便可申請轉學至港大。港大近兩日最新發表聲明，指鑒於美國近期發展可能令國際學生面對極大的不明朗情況，港大歡迎受影響的哈佛學生，探索來港大繼續學業的機會，無論學生考慮短期過渡或長期學習，港大都樂意協助。



澳科大：提供免費住宿及補貼



港大續指，針對當前特殊情況，大學會向哈佛大學的國際學生提供全面支援，確保他們轉學至港大後，能夠順利銜接學業，並體驗港大優質的學習環境。此過渡安排亦會為日後計劃轉回哈佛或其他學府的學生提供所需支援，確保其學業規劃順利進行。



除香港外，澳門、日本和馬來西亞也爭相向這批高材生招手。馬來西亞“雙威教育集團”（Sunway Education Group）執行長李馥彥（Elizabeth Lee Fuh Yen）在LinkedIn稱，雙威大學歡迎哈佛國際學生“立即轉入”該校。



日本東京大學周一表示，正考慮暫時接收被哈佛大學禁止入學的國際生。京都大學發言人也向法媒表示，校方已在考慮從美國大學接收年輕研究人員，以及評估幫助在美學生的措施。



澳門科技大學表示，歡迎哈佛大學的國際學生來校就讀，並將向這批尖子提供轉學協助，包括全額獎學金、免費住宿及生活補貼等。



路透社指出，如果這些國際學生開始尋求其他選擇，英國“羅素大學聯盟”所屬的24所頂尖高等教育機構，可能受益。



蘇黎世聯邦理工學院是愛因斯坦的母校，其發言人費茲（Corinne Feuz）表示，該校約有22名學生可能受到美國簽證新規的影響，預期很快將接收改變赴美留學計劃的學生申請。



路透社提到，雖然其他大學可能會搶著接收更多哈佛學生，但距離下學年開學僅剩3個月，要大規模接納這些學生並不容易。