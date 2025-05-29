蘭州強化片區協作　攥指成拳提升辦案質效

中評社北京5月29日電／據中國紀檢監察報報導，近日，甘肅省蘭州市紅古區紀委監委召開協作片區工作推進會，針對此前通過片區協作機制查處的某村黨支部委員王某某違紀案件，辦案人員逐一分享交流經驗。



蘭州市紀委監委在縣區探索實施“班子成員＋紀檢監察室＋派駐機構＋若幹鄉鎮街道”的片區協作機制，實現基層紀檢監察機關信息互通、資源互享、力量互補。各縣區紀委監委加強對各鄉鎮（街道）紀（工）委、派駐紀檢監察機構的統籌管理和協調聯絡，有效破除基層監督人情束縛。



“‘片區協作＋交叉監督’機制是我們解決鄉鎮（街道）以及村、社區監督力量薄弱、監督資源分散等問題，破解基層‘熟人社會’監督難的有益實踐。”紅古區紀委監委相關負責同志介紹，該區紀委監委按照地域相近、優勢互補、便於協作原則，在“室組地”聯動基礎上，將全區7個鄉鎮（街道）劃分為3個協作區，每個片區由1名班子成員牽頭抓總、1個紀檢監察室具體實施，統籌紀檢監察室、派駐紀檢監察組、鄉鎮（街道）紀（工）委、村居紀檢監察聯絡員等資源力量，形成基層監督合力。



“凝聚基層監督合力，強化片區協作，不是簡單的力量叠加，而是要統籌好縣區、鄉鎮、街道監督力量，在日常監督、專項整治和案件查辦等工作中一體聯動，形成監督聯動、案件聯審的‘一盤棋’格局。”蘭州市紀委監委相關負責同志表示。



機制建好了，怎麼用是關鍵。蘭州市紀檢監察機關創新工作模式，指導各協作片區採取交叉檢查、聯合督查、提級辦理等方式，常態化開展村級“小微權力”、農村集體“三資”管理、惠民政策落實等監督。對於村級財務收支、工程項目建設等關鍵領域，定期組織片區內鄉鎮（街道）紀檢幹部、村級紀檢監察聯絡員開展交叉檢查，破解基層監督能力不足等問題。



與此同時，蘭州市紀委監委持續探索構建“市謀劃縣統籌抓鄉村”機制，持續完善基層監督體系，強化全市紀檢監察工作一體化認識，逐漸形成日常監督以同級為主、重點事項交叉監督、上級辦案支撐監督的工作布局。全市紀檢監察機關聚焦鄉村振興、醫保基金、養老服務等領域專項整治，通過開展聯合辦案和鄉鎮協作區辦案，破解“熟人社會”監督難題。