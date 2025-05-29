重慶市長壽區紀委監委緊盯端午開展監查

重慶市長壽區紀委監委緊盯“端午”重要節點開展監察（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月29日電／據中國紀檢監察報報導，重慶市長壽區紀委監委緊盯“端午”重要節點，聯合有關部門組建專項督查組深入酒店、商超等重點場所開展監督檢查，嚴查違規公款吃喝、公款購買節禮等問題，營造風清氣正的氛圍。圖為近日，該區紀檢監察幹部在城區某飯店瞭解相關情況。