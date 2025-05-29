【
大
中
小
】 【
打 印
】
重慶市長壽區紀委監委緊盯端午開展監查
http://www.CRNTT.com
2025-05-29 11:29:56
重慶市長壽區紀委監委緊盯“端午”重要節點開展監察（圖源：中國紀檢監察報）
中評社北京5月29日電／據中國紀檢監察報報導，重慶市長壽區紀委監委緊盯“端午”重要節點，聯合有關部門組建專項督查組深入酒店、商超等重點場所開展監督檢查，嚴查違規公款吃喝、公款購買節禮等問題，營造風清氣正的氛圍。圖為近日，該區紀檢監察幹部在城區某飯店瞭解相關情況。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
三堂會審：準確區分認定分紅款與受賄款
(2025-05-28 19:00:26)
廣西玉林台胞這樣迎端午
(2025-05-28 18:26:40)
漢台同胞劃龍舟迎端午 共赴嘉年華
(2025-05-27 13:19:00)
檢察機關依法對李微微涉嫌受賄案提起公訴
(2025-05-26 18:12:35)
湖南道縣：龍舟競渡迎端午
(2025-05-26 17:18:54)
標本兼治系統施治 上海護航國企高質量發展
(2025-05-26 13:36:53)
貴州做深做實基層監督 看住管好小微權力
(2025-05-26 13:34:19)
百舸爭流迎端午 各地龍舟賽陸續開賽
(2025-05-25 14:16:10)
中評鏡頭：桃園新住民巧手包粽解鄉愁
(2025-05-24 00:41:49)
北京市委巡視組首次對4個重點村提級巡視
(2025-05-23 11:47:51)