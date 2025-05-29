深入推進風腐同查同治

吉林省紀委監委幹部在吉林省儲備糧管理有限公司基層糧庫對糧食收儲情況進行督導檢查。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京5月29日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上強調，堅持正風肅紀反腐相貫通，以“同查”嚴懲風腐交織問題，以“同治”鏟除風腐共性根源。紀檢監察機關必須深入推進風腐同查同治，以優良作風作引領，以嚴明紀律強保障，以反腐懲惡清障礙，全面鏟除腐敗滋生的土壤和條件，努力營造風清氣正的政治生態和良好發展環境，為推進中國式現代化行穩致遠提供堅強保障。



風腐交織破壞發展環境，必須以“同查”嚴懲風腐一體問題



不正之風和腐敗問題相互交織，損害社會公平正義、破壞營商環境、擾亂經濟秩序，是阻礙以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業的“攔路虎”、“絆腳石”。紀檢監察機關必須堅持圍繞中心、服務大局，以正風肅紀反腐實際成效推動形成良好發展環境。



始終堅持零容忍。禍患常積於忽微，作風問題絕不是小事。必須鍥而不舍落實中央八項規定精神，重拳糾治“四風”頑瘴痼疾。結合開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，加大集中整治力度。針對易發多發、反復出現的突出問題，大力開展違規吃喝、違規收送禮品禮金、違規旅遊專項治理，深挖線索、從嚴快處。針對政務服務中的堵點痛點問題，嚴肅查處吃拿卡要、冷硬橫推、違規收費等違紀違法行為，堅決督促糾治整改，促進提高主動服務基層的實效性，進一步優化政務環境、市場環境和營商環境。針對阻礙黨中央決策部署落實的形式主義、官僚主義問題，加大監督檢查力度，精準定性處理，開展《整治形式主義為基層減負若干規定》執行情況的監督檢查，持續增強基層幹部群眾減負獲得感。



始終保持強震懾。面對反腐敗鬥爭仍然嚴峻複雜形勢，必須始終保持高壓態勢，一刻不停懲治腐敗，持之以恒用改革精神和嚴的標準管黨治黨，堅決清除腐敗風險隱患。緊盯重點問題，圍繞政商勾連，堅決查處以商養官、以官護商、官商一體的腐敗案件；圍繞“中梗阻”突出問題，堅決查處政府職能部門中層領導幹部設卡布障、雁過拔毛的腐敗案件。緊盯重點領域，著重抓好金融、國企、能源、消防、醫藥等重點領域整治；結合吉林實際，把黑土地保護利用、高標準農田建設作為整治重點，對公共資源交易、國有股權投資等重點領域開展專項巡視，深挖問題，從嚴查處。用好縣（市、區）交叉巡察成果，助力群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治向縱深推進。緊盯重點對象，一些重點領域“一把手”手握要權、靠山吃山，違紀違法極易產生催化、連鎖反應，造成系統性、塌方式腐敗，必須堅決查處、形成震懾。