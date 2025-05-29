工業遺址“變身”音樂舞台

演唱會現場。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京5月29日電／據人民日報海外版報導，“人們都叫我瑪依拉，詩人瑪依拉……”在北京首鋼園三高爐前，花腔女高音歌唱家常思思在全場歡呼下再次返場，與觀眾一起在鋼鐵穹頂下合唱《瑪依拉變奏曲》。日前，“鋼鐵之音·未來之境——2025常思思全景域沉浸式跨界概念獨唱音樂會”在京舉辦。這場以“鋼鐵之音·未來之境”為主題的音樂會，將百年工業遺址與現代聲樂藝術融合，以創新的文化表達為觀眾呈現一場視聽盛宴，也為城市工業遺產的活化利用提供藝術範本。



作為中國鋼鐵工業的歷史見證，首鋼三高爐曾承載著中國工業發展的輝煌記憶。本次音樂會通過巧妙的舞美設計，將高達70米的巨型爐體、銹色斑駁的鋼架結構與現代聲光電技術交織，營造出兼具歷史厚重感與未來科技感的獨特舞台。



“工業遺址不僅是凝固的歷史，更是可被賦予新生命的文化載體。”音樂會總導演吳艶表示。舞台設計保留了高爐原有的工業齒輪、管道等元素，主舞台分別陳列在高爐前，將高爐與舞台融為一體，渾然天成。該音樂會沒有採用常規舞台形式，而是將舞台分為“主舞台”“鋼鐵舞台”“生態舞台”三部分，整個舞台空間不僅是一個表演場所，也是情感傳遞的媒介。該音樂會通過鋼鐵、自然、傳統、現代等多元素交織，激發觀眾對歷史、文化、科技與未來的思考與共鳴。



該音樂會在曲目設計上大膽突破，既有《春天的芭蕾》《瑪依拉變奏曲》《漢服青史》等經典之作，也有高難度美聲作品。“在這里唱歌，能感受到歷史與未來的雙重回響。”常思思在演出後感慨。她表示，為適應三高爐特殊的聲場環境，團隊專門調整了電聲樂隊與弦樂團的配器編制，還特別邀請了音樂製作人馬克擔當音樂總監，使古典音樂在工業空間中產生更具張力的共鳴。



業內人士表示，這樣的跨界嘗試為工業遺址創新發展帶來更多思路，讓更多年輕人能夠主動“重返過去，感受歷史”。據悉，首鋼園後續還將推出系列文化活動，打造“工業＋藝術＋科技”的可持續IP。