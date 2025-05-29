馬斯克官宣即將離開特朗普政府

馬斯克資料圖（圖源：央視新聞） 中評社北京5月29日電／據央視新聞報導，當地時間5月28日，美國政府效率部負責人埃隆·馬斯克在其社交媒體平台X上發文表示，他即將離開特朗普政府，不再繼續擔任特別政府雇員一職。此外，馬斯克在文中向美國總統特朗普致謝，並表示政府效率部（DOGE）團隊將繼續在整個政府範圍內開展工作。



一位白宮官員稱，白宮將於28日晚間開始處理馬斯克的離職。