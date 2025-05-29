特朗普政府VS哈佛大學　今日法庭見

美國總統特朗普簽署行政令資料圖（圖源：央視新聞） 中評社北京5月29日電／據央視新聞報導，5月29日，也就是今天，是美國哈佛大學起訴特朗普政府限制該校招收國際生案件舉行聽證會的日子。



負責審理此案的美國聯邦法官艾莉森·巴勒斯（Allison D. Burroughs）已於23日發布臨時限制令，暫時叫停了特朗普政府限制哈佛大學招收國際生禁令生效。



預計今天進行的庭審將就是否繼續延長這一臨時限制令進行聽證。



訴訟起因：美國土安全部發聲明禁止哈佛招收國際生



本起訴訟的起因就在幾天前的5月22日。當天，美國國土安全部發布聲明說，特朗普政府已暫停哈佛大學招收國際學生的資格。



為何禁止哈佛招收國際生？美國土安全部：“支恐”



根據美國國土安全部官網聲明，哈佛大學因為“支持恐怖主義行為”，被取消學生和交流訪問者項目（SEVP）認證。



此次認證撤銷將使哈佛大學在2025－2026學年不得招收任何持F類或J類非移民身份的外籍學生。此外，現有持F類或J類非移民身份的學生必須轉學至其他高校，否則將無法維持其非移民身份。



這意味著哈佛大學將無法再招收國際學生。



重要收入來源將被砍，哈佛迅速起訴



根據哈佛大學的數據，截至2023年秋季學期，目前約有6800名國際學生就讀於哈佛大學，約占學生總數的27%。再加上訪問學者，整個哈佛的“國際學術人口”達到9970人。