以軍首次承認在戰場上使用激光武器

中評社北京5月29日電／據央視新聞報導，以色列空軍、以色列國防部和以色列拉斐爾先進防務系統有限公司當地時間28日透露，在以軍“鐵劍”軍事行動期間，以軍首次使用激光武器進行了數十次對火箭彈及無人機等目標的攔截。這是該國首次承認在戰場上使用這種定向能武器。



巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在2023年10月對以色列發動了名為“阿克薩洪水”的襲擊，而以軍則對加沙發動了代號為“鐵劍”的軍事行動。雙方就此爆發新一輪巴以衝突，截至2025年5月28日，本輪巴以衝突已持續600日。