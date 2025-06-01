李嘉欣答中評：香港公營醫療改革勢在必行

香港中醫界別選委、註冊中醫師李嘉欣 中評社香港6月1日電（記者 段曉魯）日前，香港特區政府公布公營醫療收費改革方案，上調多項公營醫療服務的費用。香港中醫界別選委、註冊中醫師李嘉欣在接受中評社記者採訪時表示，公營醫療改革有助改善濫用醫療資源的情況，可以讓需要緊急醫療服務的人士更能使用到，從而舒緩公營醫療壓力。



李嘉欣表示，隨著香港人口老化不斷增加，相對於醫療的需求亦隨之上升，老年病也相對增加及延長。反之，大部份老年人已是退休之齡，沒有經濟來源，面對長期慢性疾病的醫療費用大大增加了壓力，因而更需依賴資助醫療服務。目前，有些人濫用公營醫療服務，佔用了有限的醫療資源，導致有些有需要的人士就醫難。因此，公營醫療改革有助改善濫用醫療資源的情況，可以讓需要緊急醫療服務的人士更能使用到，從而舒緩公營醫療壓力。



李嘉欣亦表示，未來公營醫療應集中發展在預防方面，改變以前一直以重治療輕預防的局面。一直治標而忽略固本，只會令醫療壓力持續、醫療人手不斷循環人手流失及短缺。現時，18區的社區藥房和地區康健中心也是政府醫療改革之一，有助加強“重預防”基層醫療，協助市民提早篩查、評估、營養飲食等幾方面改善及跟進慢性疾病，並減輕醫院醫療壓力。分流至社區，讓有需要人士可在地區康健中心獲得相關專業跟進，且能讓接受政府資助服務的病人，以可負擔的費用在社區買藥並接受專業的藥劑服務，可獲安排較頻密的藥物配發、提供藥物諮詢和藥物安全信息等等。唯社區藥房政策未有詳情規劃及清晰方向，當中如何與地區康健中心及醫院配合，以及資助方面如何有效配合。

