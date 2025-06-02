黃炳逢答中評：中醫藥是醫療改革重要一環

香港內地經貿協會會長黃炳逢 中評社香港6月2日電（記者 段曉魯）日前，香港特區政府公布公營醫療收費改革方案，上調多項公營醫療服務的費用。香港內地經貿協會會長黃炳逢接受中評社採訪時表示，如今香港公共醫療面臨著人口老齡化加劇、公共醫療衛生成本持續上升、醫護人手短缺等問題，如何讓中醫藥發揮更多在公共衛生方面的作用，是醫療衛生改革的重要一環，讓中、西醫的協同效益惠及市民大眾。



黃炳逢表示，隨著人口結構的轉變，同時考慮政府公共財政的可持續性，公共醫療衛生體系的改革確實刻不容緩，相關服務收費的檢討和修訂無可厚非。上調多項公營醫療服務的費用，必須符合幾個大前提，包括堅持對弱勢社群及中產階層的照顧、杜絕公營醫療體系中的浪費、公營醫療資源不被濫用、提升公共衛生體系的效率及加強中醫藥的普及使用。



黃炳逢表示，任何醫療收費的改革不應讓市民一直可獲得的醫療衛生福利大幅削減，不能讓普羅大眾覺得待遇大不如前，而應該讓大家知道是優化及提效的舉措，更應該以其他措施與加費方案相輔相成。各項公營醫療服務因應通貨膨脹及醫療衛生成本增加而提高可以理解，世界各地如是，特別是人力及藥物的成本，但必須在提升效率及減少浪費的前提下進行，不致於造成費用增加而效率及質量反而下降的現象。相關數據最好向公眾清晰交待，讓市民知其所以而避免誤解。



黃炳逢指出，此次普通門診費用從50元增加到150元的幅度頗大，承擔能力較高的中產市民尚可接受，低收入病人的補底方案政府也相應提供。政府應該大幅增加中醫藥在基層醫療方面的使用，發掘其可以減輕整體公共衛生成本的價值，特別是在某些病種方面，善用上萬註冊中醫師的力量及其全港各地的分佈，舒緩以西醫為主的公共衛生壓力。政府為減少濫用、誤用急症室服務而提高收費，但讓危殆和危急病人可獲豁免，是個合理考慮，但如何讓市民明白機制是要從源頭減少濫用或誤用，如何為危殆及危急作合理定義，也十分重要，避免市民延誤診治而倒過來在病情加重時反而增加公共衛生開支。同時應該大力提升急症室分辨緩急輕重病人的能力，建立新的病人分流機制。考慮增加夜診服務而同時建立其與急症室服務的聯動機制，是可以配合加費的措施，讓市民有合理選擇，減輕急症室的壓力。