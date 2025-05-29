富權：罷免“立委”投票果真是三十一比零？

中評社香港5月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：難道罷免“立委”投票果真是三十一比零？以下為文章內容。



罷免民進黨“立委”吳思瑤團體“地動刪瑤”提案領銜人張克晉退出領銜人身分後，根據《公職人員選舉罷免法》規定，領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。“地動刪瑤”隨後啟動“鮭魚回郵”計劃，募集更改領銜人同意書，申請由備補領銜人詹嘉文遞補為領銜人，並於五月二十三日送件二千三百九十九份。



“中選會”昨日公告，本案原提議及補提符合規定的第一階段連署提議人人數為四千一百零八人，提議人人數的二分之一為二千零五十四人。經台北市選委會查對，在這二千三百九十九份更改領銜人同意書中，屬於原提議人人數共一千六百七十七人，不是原提議人人數為七百人，屬原提議人重復簽署同意書者二十二人，不符《公職人員選舉罷免法》經提議人總數二分之一以上書面同意的規定，因而“中選會”已函知先前送件同意書的林姓提議人。也就是說，台北市第一選區罷免案領銜人仍是張克晉，“中選會”與台北市選委會都會依此而依法辦理。



也就是說，“地動刪瑤”罷團即使是在六月七日的第二階段連署書交件截止期前，能夠徵集到超過二萬六千七百一十七份“門檻”的連署書（按照規律，百分之一百三十的“安全門檻”為三萬四千七百三十二份），也因為張克晉已經推出罷團的領銜人，因而無法交件。倘仍然要交件，可能會觸犯“偽造文書罪”，在該罷團一階段提議連署時因有大量“死人連署”而涉嫌觸犯“偽造文書罪”的基礎上，再因涉嫌“違反領銜人意志”而觸犯“偽造文書罪”，被檢方訴求一罪一罰且從重量刑。



因此，目前最關鍵的，就是國民黨中央和台北市黨部，還有“地動刪瑤”罷團，緊急出動，尋找及呼喚張克晉，回心轉意繼續擔任罷團的領銜人。而據瞭解，張克晉人目前還是連絡不到。而據趙少康日前在電視節目中公開分析，張克晉之所以請辭領銜人，除了是因為遭到檢調機構調查，扛不住“綠色恐怖”的壓力之外，還因為疑似對國民黨主席朱立倫不滿。因此，現在就是考驗朱立倫的時候了，如果他能放下身段，苦口婆心把張克晉勸出來，無疑是首功一件，也必然會為他的連任加分。畢竟，在檢調機構針對台北市“雙吳”罷團及國民黨台北市黨部的搜索拘押行動中，張克晉所遭受的“打壓待遇”還是最低的。如果朱立倫能夠親自出面勸說，讓其釋懷，他可能還能夠以大局為重，重任“罷瑤”罷團領銜人，並在六月七日或之前，率領“地動刪瑤”罷團，向台北市選委會交件。否則，“罷瑤”就宣告失敗，而且還將影響到其他罷團。



但即使如此，“地動刪瑤”也必須在六月七日之前，徵集到足夠而且是達到“安全門檻”的二階段連署書。而“地動刪瑤”設定的目標是三萬五千份，目前仍然差欠七千多份。罷團原規劃於端午連假期間，在罷免總部密集舉辦“客廳會”說明“罷瑤”原因，號召藍軍呼朋引伴前往總部連署。然而，由於變更領銜人申請案遭到“中選會”駁回，在“罷瑤”可能會“胎死腹中”的陰影下，徵集連署書的進度可能會受挫，因為可能會有人認為，即使是參與連署，罷團也將無法交件，而放棄參與連署。

