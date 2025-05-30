文脈傳燈映兩岸　文學星火耀中華

中國作協黨組成員、書記處書記胡邦勝致辭。（圖片來源：中國現代文學館） 中評社北京5月30日電（實習記者 姜宜芃）2025年5月28日2025海峽兩岸中華文化峰會文學論壇於中國現代文學館盛大召開。本次文學論壇薈萃了來自海峽兩岸的40餘位作家與學者代表，大家將以“傳燈與星火：中華文脈的文學傳承與創新”為題，進行深入對談與交流，共享文學盛會。



兩岸同根同源，文脈相連。論壇開始，中國作協黨組成員、書記處書記胡邦勝表示，早在兩千多年前，孔子就說過“不學詩，無以言”，這充分說明了語言和文學在中國人心目中的重要地位。文學一直在一代代華夏兒女的血脈中浸潤、流淌，澆灌著每個中國人的思想和靈魂。源遠流長的中華文化，是每一位文學家的安身立命之本。而當下，兩岸文學的創作環境與傳播環境發生了巨大變化。胡邦勝指出，互聯網、社交媒體、人工智能正在走進每個人的生活。兩岸讀者不僅通過經典文學，也通過網絡文學、網劇、動漫、遊戲等新的文化樣式交流互動。兩岸文學創作與市場的融合，必然是時代大勢與民心所向。對此，他堅定地表示，在數字化與智能化的新時代，兩岸一定可以攜手構建更加繁榮的中華文明新形態。



中華文脈的延續，既需要守護傳統的“傳燈者”，也需要點亮未來的“燃燈人”。胡邦勝期待未來兩岸作家繼續協力同心，以文字承載希望，用故事傳遞光明，背靠堅實的中華文學傳統，面向中華民族的美好未來，以更加開闊的視野、更有創意的思想，創作出更多優秀作品。



台灣作家代表，原台灣中華文化總會秘書長楊渡在致辭中表示，即便在兩岸關係波折的當下，文學始終是“血脈相連的精神臍帶”。1950年代，詩人雅臣為保存1930年代大陸文學火種，冒險手抄戴望舒、艾青等被禁詩人的作品，使這些“現代派詩作”通過地下傳抄在台灣詩人間流轉。回顧台灣戒嚴時期的文化傳承困境，楊渡感慨，這些泛黃的手稿，承載的不僅是文字，更是一代文人對文化根脈的堅守。1970年代後期，台灣逐步解禁大陸文學作品，台大校園出現《魯迅全集》《圍城》等“禁書”的地下出版潮。與此同時，大陸民眾也通過鄧麗君歌聲、瓊瑤小說感知台灣文化溫度。“我們仿佛在補課，將1930年代的文學作品補回來。”楊渡分享與大陸作家深夜對唱民謠的經歷：“我們兩個人在半夜裡，我只唱過去大陸的民謠，但是他可以唱許多台灣的民歌。我們唱了一整個晚上。”楊渡表示，他相信作家之間存在著共通的自由的心。