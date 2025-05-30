以光影為舟　兩岸電影人共探發展道路

全國政協委員、中國電影藝術研究中心研究員 皇甫宜川發言（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京5月30日電（實習記者 劉一瑋）以“深化兩岸影視合作 共築文化融合新局”為主題的第二屆海峽兩岸中華文化峰會—電影論壇29日在京舉行，與會嘉賓以電影為媒，以光影為舟，共探兩岸電影合拍與青年影人發展道路。



中國電影基金會理事長張丕民表示，電影是跨越時空的藝術，也是文化傳承的載體，海峽兩岸同根同源，血脈相連。回顧過去，兩岸電影人始終以文化為紐帶，以光影為媒介，通過一系列膾炙人口的經典影片，架起了一座座心靈之橋。特別是新世紀以來，兩岸電影的交流不斷加強，我們見證了電影藝術在增進理解、深化情感中不可替代的力量。他指出，剛剛落下帷幕的第16屆兩岸電影展大陸電影展在台北成功舉辦，為台灣觀眾帶去了《小小的我》《抓娃娃》等大陸最新影片，受到了台灣觀眾的熱烈追捧。與此同時，電影人也進行了深入的專業交流，這次交流與合作不僅是藝術的碰撞，也是文化的交融，更是兩岸一家親的生動詮釋。“在新時代的背景下，兩岸電影人正面臨著前所未有的發展機遇。”我們要緊跟時代步伐，不斷創新和突破，推動和加強兩岸電影產業的交流與合作，共同探索電影合作的新模式和新路徑。



兩岸電影交流委員會主任委員朱延平表示，“兩岸影展”歷經十六載，從首映需邀學生觀影，到本屆影展七部長片開票即售罄，一票難求。當前影視行業受新媒體衝擊，年輕觀眾分流嚴重。如何以優質內容吸引青年群體重返影院，是兩岸影人的共同使命。期待未來兩岸深化合作，推動華語電影薪火相傳，以文化紐帶促進心靈契合。



多位來自海峽兩岸電影界的重量級嘉賓齊聚一堂，張丕民、朱延平、喇培康、焦雄屏、周新霞、俞白眉、袁媛、葉寧、錢重遠、張榕容、黃鐘軍、付艶輝等，聚焦“兩岸合拍片的創作實踐與產業協作”、“青年影人培育的生態系統建設”、“影視文旅的在地化開發模式”三大核心議題，展開深度研討，共話兩岸電影行業的現狀與未來。



台灣青年演員陳立農作為發布官，正式啟動“聯合創投計劃—兩岸故事”。該計劃聚焦兩岸題材華語電影創作，面向18－45歲創作者征集處於融資、籌備階段、2025年11月前未開拍的項目，重點扶持首部或第二部長片的新銳導演。設立三大階梯式榮譽，立項加速、導師制孵化、產業資源對接。通過路演等機制，擇選出的優秀劇本將獲兩岸聯合投資及全流程專業護航。