小柯答中評：兩岸音樂有深厚合作基礎

著名音樂人小柯（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京6月1日電（實習記者 劉一瑋）著名音樂人小柯5月28日參加第二屆海峽兩岸中華文化峰會—演藝論壇，會後接受中評社記者的採訪，分享了他對兩岸音樂的理解以及對兩岸流行音樂發展的看法。



在談及兩岸音樂的相似性時，小柯指出，這一現象源於兩岸共同的文化根基。他表示，從唐詩宋詞元曲到明清小說，再到民國時期的文學與藝術，乃至新文化運動的興起，這些是兩岸音樂共同的文化背景。小柯表示：“那時海峽兩岸尚未分隔，文化傳承並沒有太大界限。”他認為，從流行樂的角度來看，台灣的音樂發展相較大陸要早一些，時間差距也在其中，但兩岸的流行音樂與歐美、日韓的風格截然不同。儘管中間經歷了歲月的波折，但兩岸的文化和音樂始終在潛移默化中保持了某種連貫性。



“兩岸音樂合作早已開始了，至少經過了20年”。小柯還提到，兩岸音樂在許多方面表現出相似的特點，其背後也有著深厚的合作基礎。他回憶道，在1999年和2000年期間，湧現了大量歌曲，其中不少是與台灣的作詞人合作完成的。“那時，我們就開始了許多跨越兩岸的合作。台灣的作詞人寫詞，我負責作曲；台灣的歌手唱大陸作曲的歌，反之亦然。”他指出，這種合作已經深入到許多歌手和音樂人的日常工作中。隨著時間的推移，兩岸音樂人的合作將會越來越多，未來的進步空間，主要體現在合作方式和音樂製作理念的溝通上。“台灣的很多音樂人有著豐富的經驗，值得我們學習，”小柯補充道。



對於未來，小柯表示，流行音樂發展仍有許多潛力未被發掘。“我們還有很多可以做的事情。”他希望，兩岸能夠進一步加強溝通與合作，特別是在音樂行業中，加速信息的流通能讓音樂加速傳遞。